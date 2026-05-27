Андрей Тихонов: Талалаев — это явление

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов высказался о главном тренере «Балтики» Андрее Талалаеве.

«Талалаев – это явление. Посмотрите на игру «Балтики». Кто у нас на протяжении 70-80% чемпионата играл в регулярный прессинг практически всю игру? Они практически все 90 минут бегали, не останавливаясь. Вот это было явление. Сам Андрей Викторович Талалаев вот это принёс своим поведением, своей эмоциональностью, мячик *********. Моуринью тоже ведь выбивал. Но это нормально. Для меня игра «Балтики» нестандартная, в такой футбол у нас не играют», — сказал Тихонов в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

В прошедшем сезоне «Балтика» заняла шестое место в чемпионате России, набрав 46 очков за 30 встреч.