«Барселона» предложила € 70 млн за нападающего «Ньюкасла» Энтони Гордона — Рахман

«Барселона» предложила € 70 млн за нападающего «Ньюкасла» Энтони Гордона, сообщает журналист Решад Рахман в соцсети. Ранее сообщалось, что каталонский клуб продвинулся в переговорах о возможном трансфере.

Спортивный директор «Барселоны» Деку совершил поездку в Лондон для встречи с представителями игрока. Отмечается, что этот разговор повлиял на позицию Гордона, который стал склоняться к переходу в «Барселону».

Основным препятствием остаётся стоимость футболиста — английский клуб оценивает Гордона примерно в € 75-90 млн, что ограничивает манёвры «Барселоны» в рамках текущей финансовой модели. Дополнительную конкуренцию создают другие европейские клубы, следящие за ситуацией вокруг игрока. На 25-летнего форварда сборной Англии претендуют «Бавария» и «Ливерпуль».

В текущем сезоне Гордон принял участие в 46 матчах за «Ньюкасл» во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.