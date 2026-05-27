Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» предложила € 70 млн за нападающего «Ньюкасла» Энтони Гордона — Рахман

«Барселона» предложила € 70 млн за нападающего «Ньюкасла» Энтони Гордона — Рахман
Комментарии

«Барселона» предложила € 70 млн за нападающего «Ньюкасла» Энтони Гордона, сообщает журналист Решад Рахман в соцсети. Ранее сообщалось, что каталонский клуб продвинулся в переговорах о возможном трансфере.

Спортивный директор «Барселоны» Деку совершил поездку в Лондон для встречи с представителями игрока. Отмечается, что этот разговор повлиял на позицию Гордона, который стал склоняться к переходу в «Барселону».

Основным препятствием остаётся стоимость футболиста — английский клуб оценивает Гордона примерно в € 75-90 млн, что ограничивает манёвры «Барселоны» в рамках текущей финансовой модели. Дополнительную конкуренцию создают другие европейские клубы, следящие за ситуацией вокруг игрока. На 25-летнего форварда сборной Англии претендуют «Бавария» и «Ливерпуль».

В текущем сезоне Гордон принял участие в 46 матчах за «Ньюкасл» во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Материалы по теме
Месси или Мбаппе? Ван Перси или Форлан? Угадай автора гола на ЧМ
Тест
Месси или Мбаппе? Ван Перси или Форлан? Угадай автора гола на ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android