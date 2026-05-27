Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Футбол вернут в последнюю очередь». Карпин — об участии России в международных турнирах

«Футбол вернут в последнюю очередь». Карпин — об участии России в международных турнирах
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном возвращении национальной команды на мировую арену.

— Российский спорт постепенно возвращается на международную арену: где-то полноценно, где-то пока только юниоры, где-то без флага и гимна. Эти новости вселяют надежду?
— На допуски в других видах спорта реагирую очень спокойно. Без каких-то эмоций. Понятно, что футбол вернут в самую последнюю очередь.

— Если на первом этапе возвращения придётся играть на нейтральном поле, как к этому отнесётесь?
— Если это случится, будем играть на нейтральной территории. А что делать? Если будет такой вариант, значит, такой.

— Он вас устроит?
— А мы можем с ним не согласиться или что? Отказаться от этого? Вариантов нет.

— Наверное, кто-то может не согласиться с такими условиями.
— Моё мнение — надо играть в таком случае. Если поставят такие условия, значит, такие.

— Условно, матчи квалификации Евро-2028 придётся провести в Сербии.
— Это лучше, чем не проводить вообще, — приводит слова Карпина «Советский спорт».

Сборная России не принимает участия в официальных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Материалы по теме
«Четыре года топчемся на месте». Критический взгляд героя Евро на российский футбол
Эксклюзив
«Четыре года топчемся на месте». Критический взгляд героя Евро на российский футбол
Месси или Мбаппе? Ван Перси или Форлан? Угадай автора гола на ЧМ
Тест
Месси или Мбаппе? Ван Перси или Форлан? Угадай автора гола на ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android