«Футбол вернут в последнюю очередь». Карпин — об участии России в международных турнирах

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном возвращении национальной команды на мировую арену.

— Российский спорт постепенно возвращается на международную арену: где-то полноценно, где-то пока только юниоры, где-то без флага и гимна. Эти новости вселяют надежду?

— На допуски в других видах спорта реагирую очень спокойно. Без каких-то эмоций. Понятно, что футбол вернут в самую последнюю очередь.

— Если на первом этапе возвращения придётся играть на нейтральном поле, как к этому отнесётесь?

— Если это случится, будем играть на нейтральной территории. А что делать? Если будет такой вариант, значит, такой.

— Он вас устроит?

— А мы можем с ним не согласиться или что? Отказаться от этого? Вариантов нет.

— Наверное, кто-то может не согласиться с такими условиями.

— Моё мнение — надо играть в таком случае. Если поставят такие условия, значит, такие.

— Условно, матчи квалификации Евро-2028 придётся провести в Сербии.

— Это лучше, чем не проводить вообще, — приводит слова Карпина «Советский спорт».

Сборная России не принимает участия в официальных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.