Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
«Хотел выиграть Кубок для отца». Маркиньос — о первом трофее в составе «Спартака»

Нападающий московского «Спартака» Маркиньос поделился, что выигранный Фонбет Кубок России с красно-белыми был мечтой его умершего отца. В воскресенье, 24 мая, «Спартак» завоевал трофей, обыграв в «Лужниках» «Краснодар» (1:1, 4:3 пен.). Отец Маркиньоса скончался в сентябре 2024 года. На награждении бразилец появился в футболке с изображением совместной фотографии с отцом.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

«Мечтой отца был мой трофей вместе со «Спартаком». Я хотел выиграть Кубок для него. Теперь я выполнил его просьбу», — приводит слова Маркиньоса пресс-служба красно-белых в официальном телеграм-канале.

Маркиньосу 26 лет, он перешёл в «Спартак» в августе 2024 года. Это первый трофей для бразильца в составе московской команды. В минувшем сезоне нападающий провёл 35 матчей за красно-белых во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и сделал семь голевых передач.

