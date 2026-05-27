Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Спаллетти останется в «Ювентусе», несмотря на невыход в Лигу чемпионов — Романо

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти не будет уволен, несмотря на невыход туринского клуба в Лигу чемпионов по итогам сезона-2025/2026. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём блоге.

По информации инсайдера, руководство «Ювентуса» не рассматривало уход итальянского специалиста, так как в апреле его контракт был продлён до 2028 года.

По итогам сезона «Ювентус» набрал 69 очков и занял шестое место в турнирной таблице Серии А, в зоне Лиги Европы. При этом туринская команда утратила место в зоне Лиги чемпионов в предпоследнем туре, проиграв «Фиорентине» со счётом 0:2.

В главный клубный турнир Европы от Италии квалифицировались чемпион страны миланский «Интер» с 87 очками, а также «Наполи» (76), римская «Рома» (73) и «Комо» (71).

