Холанд обратился к Гвардиоле на фоне ухода специалиста с поста тренера «Ман Сити»

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд обратился к Хосепу Гвардиоле на фоне ухода специалиста с поста главного тренера команды.

«Тренер, который никогда не переставал учить. Звучит безумно, но вы сделали величие обычным делом. Даже после хет-триков, побед и трофеев всегда был новый урок, новый вызов и новый уровень, которого нужно было достичь. Такой подход навсегда изменил этот клуб и изменил меня тоже. Для меня было честью работать с лучшим. Спасибо вам за всё, босс», — написал Холанд на своей странице в социальной сети Х.

22 мая 2026 года на официальном сайте «Манчестер Сити» объявил об уходе специалиста с поста главного тренера клуба по окончании сезона-2025/20026, хотя его контракт действовал ещё год — до лета 2027 года.