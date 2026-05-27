Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
«Я чрезвычайно рад этому». Киммих — о попадании Нойера в итоговую заявку Германии на ЧМ

Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих высказался о включении вратаря Мануэля Нойера в итоговую заявку национальной команды на предстоящий чемпионат мира 2026 года.

— Я чрезвычайно рад этому. Мы играем вместе уже 11 лет. Все знают, какой игрок у нас теперь снова будет в воротах. Именно поэтому я так рад, что он примет участие.

— Вы впервые будете его капитаном…
— Да, это правда. Теперь ему действительно нужно собраться (смеётся). Я даже не думал об этом до сих пор. Обязательно скажу ему прямо сейчас, — приводит слова Киммиха Bayern & Germany в соцсети.

На чемпионате мира по футболу 2026 года сборная Германии сыграет с командами Кюрасао, Кот-д’Ивуара и Эквадора в рамках группы E. Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

