Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Экс‑капитан Филипп Лам назвал оптимальный состав сборной Германии на ЧМ

Экс‑капитан сборной Германии Филипп Лам поделился видением оптимального стартового состава национальной команды на предстоящий чемпионат мира. В своём анализе Лам уделил особое внимание роли полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха и возможным тактическим схемам команды.

«Йозуа Киммих провёл весь сезон в полузащите. Вместе с Александаром Павловичем он сыграл множество матчей, а «Бавария» лишь в упорной борьбе выбыла в полуфинале Лиги чемпионов. Киммих уже много лет демонстрирует высочайший уровень игры в полузащите. Я бы не стал разрушать костяк команды — с Нойером, Та и Киммихом, — переводя его на позицию правого защитника. Поэтому я бы оставил его в полузащите.

На чемпионате мира 2014 года мы иногда использовали схему с двумя центральными защитниками на позициях крайних. Это тоже возможный вариант. По моему мнению, Вальдемар Антон мог бы сыграть справа. Слева у нас есть Давид Раум, который действует очень наступательно. С Антоном, более ориентированным на оборону, мы получим баланс: атакующая активность с одной стороны и оборонительная устойчивость — с другой», — приводит слова Лама Bayern & Germany в соцсети.

На чемпионате мира по футболу 2026 года сборная Германии сыграет с командами Кюрасао, Кот-д’Ивуара и Эквадора в рамках группы E. Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

