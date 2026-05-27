Мануэль Нойер не сыграет в товарищеском матче Германии и Финляндии из-за травмы

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман рассказал, что вратарь Мануэль Нойер не сможет принять участие в товарищеском матче с национальной команды Финляндии из-за травмы икроножной мышцы. Встреча пройдёт в воскресенье, 31 мая.

«Мы в тренерском штабе решили, что он пока не будет играть. Нет смысла сейчас форсировать события. Мы просто хотим сохранить спокойствие в связи с его травмой. Мы также сообщили ему о решении, и он полностью с ним согласен», — приводит слова Нагельсмана журналист Флориан Плеттенберг в своём аккаунте в соцсети X.

В нынешнем сезоне Мануэль Нойер принял участие в 37 матчах за клуб во всех турнирах, в 11 из которых он отыграл «на ноль».