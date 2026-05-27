Тихонов назвал проблему, с которой сталкивался Робсон в период выступления за «Спартак»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, с какой проблемой сталкивался экс-футболист красно-белых Луис Робсон в период своего выступления за команду.

«У него проблемы были: он в Сокольниках выходил и от скинхедов бегал. Он выходил из метро, смотрит, нету никого в жёлтых куртках, *****, и попёр домой!» — сказал Тихонов в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Луис Робсон выступал за «Спартак» с 1997 по 2001 год. В составе красно-белых футболист провёл 147 матчей, в которых забил 41 мяч и сделал 24 результативные передачи. Робсон является пятикратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.