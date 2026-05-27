Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тихонов назвал проблему, с которой сталкивался Робсон в период выступления за «Спартак»

Тихонов назвал проблему, с которой сталкивался Робсон в период выступления за «Спартак»
Комментарии

Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, с какой проблемой сталкивался экс-футболист красно-белых Луис Робсон в период своего выступления за команду.

«У него проблемы были: он в Сокольниках выходил и от скинхедов бегал. Он выходил из метро, смотрит, нету никого в жёлтых куртках, *****, и попёр домой!» — сказал Тихонов в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Луис Робсон выступал за «Спартак» с 1997 по 2001 год. В составе красно-белых футболист провёл 147 матчей, в которых забил 41 мяч и сделал 24 результативные передачи. Робсон является пятикратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

Материалы по теме
Андрей Тихонов: Талалаев — это явление
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android