Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Стало известно, кто из игроков сборной России пропускает тренировку перед матчем с Египтом

Стало известно, кто из игроков сборной России пропускает тренировку перед матчем с Египтом
Комментарии

Нападающие Константин Тюкавин и Лечи Садулаев, полузащитники Александр Головин и Данил Пруцев, и защитники Даниил Денисов и Максим Осипенко пропускают тренировку сборной России перед товарищеским матчем с национальной командой Египта. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026. Товарищеские матчи
28 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Египет
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Товарищеский матч сборных Египта и России состоится на Каирском международном стадионе в Каире, Египет. Команды сыграют в четверг, 28 мая. Начало матча — в 21:00 мск.

Сборная России не принимает участия в официальных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В 2026 году национальная команда провела два товарищеских матча, победив Никарагуа (3:1) и сыграв вничью с Мали (0:0). В предстоящую международную паузу подопечные Валерия Карпина проведут три игры — со сборными Египта (28 мая), Буркина-Фасо (5 июня) и Тринидада и Тобаго (9 июня).

Материалы по теме
Египет — Россия. Сборная Испании не смогла. А что Карпин?
