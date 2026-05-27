Стало известно, кто из игроков сборной России пропускает тренировку перед матчем с Египтом

Нападающие Константин Тюкавин и Лечи Садулаев, полузащитники Александр Головин и Данил Пруцев, и защитники Даниил Денисов и Максим Осипенко пропускают тренировку сборной России перед товарищеским матчем с национальной командой Египта. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Товарищеский матч сборных Египта и России состоится на Каирском международном стадионе в Каире, Египет. Команды сыграют в четверг, 28 мая. Начало матча — в 21:00 мск.

Сборная России не принимает участия в официальных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В 2026 году национальная команда провела два товарищеских матча, победив Никарагуа (3:1) и сыграв вничью с Мали (0:0). В предстоящую международную паузу подопечные Валерия Карпина проведут три игры — со сборными Египта (28 мая), Буркина-Фасо (5 июня) и Тринидада и Тобаго (9 июня).