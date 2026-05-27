Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
«Спартак» разместил в музее клуба сломанный трофей, полученный за победу в КР

Комментарии

Московский «Спартак» разместил в музее клуба трофей, полученный после победы в Суперфинале Фонбет Кубка России над «Краснодаром» — 1:1 (4:3 пен.). Кубок рассыпался в руках вингера «Спартака» Пабло Солари. Футболист, позируя на камеру с трофеем, поднял его над головой, после чего от кубка отвалилась нижняя часть.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

«Уже легендарный разбитый Кубок России «Cпартака» пополнил музей «Лукойл Арены». Наши хранители истории проделали ювелирную работу и сохранили почти все части кубка! Эксклюзивный экспонат ждёт в гости всех красно-белых!» — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале клуба.

Фото: ФК «Спартак»

«Спартак» в пятый раз стал обладателем Кубка России. В предыдущий раз красно-белые завоёвывали трофей в сезоне-2021/2022, обыграв в финале московское «Динамо» (2:1).

