Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Ещенко: если сборная России обыграет Египет, будем говорить, что могли претендовать на ЧМ

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался перед предстоящей игрой сборной России с национальной командой Египта.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
28 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Египет
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Египет едет на чемпионат мира, им тоже хочется сыграть с нормальной командой. Интересно будет посмотреть на наших ребят на уровне сборной, которая вышла на такой турнир. Чего нашим футболистам бояться против Салаха? Надо, наоборот, играть. Мы же хотели, чтобы у сборной был хороший соперник.

Наоборот, будет интрига и интерес сыграть против такого соперника. Если выиграем у Египта, будем говорить, что могли бы претендовать на чемпионат мира. Не выиграем — скажем: «Не должны претендовать», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В предстоящую международную паузу подопечные Валерия Карпина проведут три игры — со сборными Египта (28 мая), Буркина-Фасо (5 июня) и Тринидада и Тобаго (9 июня).

