«Челси» оценивает Энцо Фернандеса в € 139 млн — Бен Джейкобс

Лондонский «Челси» оценивает полузащитника команды Энцо Фернандеса в £ 120 млн (€ 139,2 млн). Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

По информации инсайдера, в команде надеются сохранить аргентинского футболиста. На данный момент нет переговоров между клубами и полузащитником, при этом игрок хотел бы перейти в мадридский «Реал».

В сезоне-2025/2026 аргентинец принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и семью результативными передачами. Действующий трудовой контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2032 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Фернандеса составляет € 90 млн.