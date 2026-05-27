Экс-футболист «Саутгемптона» и «Антверпена» Виктор Удо скончался в возрасте 21 года

Нигерийский футболист, ранее игравший в бельгийском клубе «Антверпен» и молодёжном составе английского «Саутгемптона», Виктор Удо скончался в Нигерии в возрасте 21 года. Федерация футбола Нигерии подтвердила смерть футболиста. Тело спортсмена было найдено 25 мая в Абудже при невыясненных обстоятельствах.

Виктор Удо начинал карьеру в молодёжном составе «Саутгемптона», затем выступал за «Антверпен», а последний сезон провёл в чешском клубе «Динамо ЧБ». После завершения сезона он вернулся на родину.

По данным нигерийских СМИ, накануне гибели футболист провёл вечер в компании друзей. На следующее утро его нашли мёртвым. Правоохранительные органы Нигерии ведут расследование инцидента. Причина смерти пока не установлена.