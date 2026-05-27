Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
«Ламин — один из лучших в мире». Винисиус — о Ямале

Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор высказался о форварде «Барселоны» и национальной команды Испании Ламине Ямале в преддверии чемпионата мира 2026 года.

«Испания входит в число фаворитов чемпионата мира, они выиграли Евро, и у них есть Ламин Ямаль. Ламин — один из лучших в мире. Болельщики покупают билеты ради таких игроков, как он», — приводит слова Винисиуса журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

