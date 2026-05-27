Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
22:00 Мск
Кристал Пэлас — Райо Вальекано: стартовые составы команд на финал Лиги конференций 2025/2026, 27 мая 2026

«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: стартовые составы команд на финал Лиги конференций
Комментарии

Сегодня, 27 мая, состоится финальный матч Лиги конференций сезона-2025/2026, в котором встретятся английский «Кристал Пэлас» и испанский «Райо Вальекано». Игра пройдёт на стадионе «Лейпциг» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречу обслужит Маурицио Мариани. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига конференций . Финал
27 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
Не начался
Райо Вальекано
Мадрид, Испания
Стартовые составы команд.

«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Риад, Лакруа, Уортон, Канво, Муньос, Камада, Митчелл, Сарр, Пино, Матета.

«Райо Вальекано»: Баталья, Лежён, Чаварриа, Рациу, Сисс, Мартин, Лопес, де Фрутос, Паласон, Гарсия, Журавски.

«Кристал Пэлас» на стадии 1/2 финала турнира одержал две победы над украинским «Шахтёром» (3:1, 2:1). «Райо Вальекано» вышел в финал третьего по значимости еврокубка, одолев в полуфинале французский «Страсбург» (1:0, 1:0).

