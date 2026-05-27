Мамардашвили предложен трём клубам Серии А в аренду на один сезон — Скира

Голкипер «Ливерпуля» Георгий Мамардашвили был предложен трём клубам Серии А на правах аренды на один сезон, сообщает журналист и инсайдер Николо Скира в социальной сети.

В нынешнем сезоне грузинский вратарь провёл 20 матчей за клуб во всех турнирах. На его счету 34 пропущенных мяча, три матча Мамардашвили отыграл «на ноль».

Георгий Мамардашвили официально стал игроком «Ливерпуля» в июле 2025 года. Переход был оформлен ранее: клуб договорился с «Валенсией» о трансфере ещё летом 2024 года, но до этого Мамардашвили продолжал выступать за испанскую команду.

Контракт с «Ливерпулем» действует до лета 2030 года. По данным Transfermarkt, стоимость голкипера составляет € 28 млн.