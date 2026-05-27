«Либо тебя считают дебилом, либо он конченый дебил». Гурцкая — о судействе в РПЛ

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о судействе в Мир Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/2026.

«Выходит руководитель нашего футбола [Александр Дюков], который говорит, что у нас всё хорошо, Мажичу (руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза. — Прим. «Чемпионата») ставит четыре. Тогда подмена понятий настолько сильная, что ты говоришь: «Плохо», а он говорит: «Нет, хорошо! Ты не понимаешь! А вот мы видим, что хорошо». Это тупиковая ветвь спора. В детали не хочется уходить, но когда говорят, что рука Оласы (эпизод в штрафной «Краснодара» в матче 25-го тура РПЛ с «Балтикой». — Прим. «Чемпионата») отличается от руки Умярова (эпизод в штрафной «Спартака» в матче 26-го тура РПЛ с «Краснодаром». — Прим. «Чемпионата»)… ты понимаешь, что либо тебя считают дебилом, либо он конченый дебил. Ну какой может быть тут спор?» — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

В прошедшем сезоне «Зенит» занял первое место в чемпионате России, набрав 68 очков за 30 встреч. Сине-бело-голубые опередили «Краснодар» на два очка. Тройку лидеров замкнул «Локомотив», у которого 53 очка.