Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Карпин поделился впечатлениями об игроке «Манчестер Юнайтед» Амире Ибрагимове

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об уровне игры 18-летнего вингера «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова. Молодого футболиста впервые вызвали в национальную команду для участия в товарищеских матчах с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго.

28 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Египет
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Помимо технического оснащения Ибрагимова, которое на уровне, хочется посмотреть его на другом уровне сопротивления. Моторный, быстрый и объёмный. Как он сможет их использовать — другой вопрос. Он может вырасти до игрока хорошего уровня. Не знаю, готовый игрок ли он для РПЛ», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

