Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин рассказал, почему шесть футболистов сборной России не сыграют в предстоящих матчах

Карпин рассказал, почему шесть футболистов сборной России не сыграют в предстоящих матчах
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал состав команды на предстоящий товарищеский матч с Египтом. Игра пройдёт в четверг, 28 мая. Начало встречи — в 21:00 мск.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
28 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Египет
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Шестерых футболистов не будет по медицинским показаниям. У Головина перелом пальца. Он последнюю игру в «Монако» не играл. Минимум месяц у него пауза. У Тюкавина небольшие боли в оперированном колене. Он даже не прилетел.

Пруцев — повреждение икроножный мышцы. Он уехал из расположения. Садулаев в отпуске ударился головой и получил сотрясение мозга. Ему нельзя летать. В течение недели. Осипенко получил повреждение в игре с «Динамо». Он не в расположении сборной. Головина не увидим в этих трёх играх», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Материалы по теме
Египет — Россия. Сборная Испании не смогла. А что Карпин? Египет — Россия. Сборная Испании не смогла. А что Карпин?
Месси или Мбаппе? Ван Перси или Форлан? Угадай автора гола на ЧМ
Тест
Месси или Мбаппе? Ван Перси или Форлан? Угадай автора гола на ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android