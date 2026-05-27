Карпин рассказал, почему шесть футболистов сборной России не сыграют в предстоящих матчах

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал состав команды на предстоящий товарищеский матч с Египтом. Игра пройдёт в четверг, 28 мая. Начало встречи — в 21:00 мск.

«Шестерых футболистов не будет по медицинским показаниям. У Головина перелом пальца. Он последнюю игру в «Монако» не играл. Минимум месяц у него пауза. У Тюкавина небольшие боли в оперированном колене. Он даже не прилетел.

Пруцев — повреждение икроножный мышцы. Он уехал из расположения. Садулаев в отпуске ударился головой и получил сотрясение мозга. Ему нельзя летать. В течение недели. Осипенко получил повреждение в игре с «Динамо». Он не в расположении сборной. Головина не увидим в этих трёх играх», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.