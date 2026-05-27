Карпин: Египет — самый сильный соперник сборной России за последние годы

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о сборной Египта перед товарищеским матчем между командами.

«Всё знаем об уровне Египта. Всё, что возможно и в доступе. Посмотрели много матчей. Они используют схему и с двумя, и с тремя центральными. Два опорных практически всегда есть. Это самый сильный соперник за последние годы. Они готовятся к ЧМ. Это для нас большой плюс. Посмотреть на наших игроков на фоне Египта, который поедет на ЧМ», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В предстоящую международную паузу подопечные Валерия Карпина проведут три игры — со сборными Египта (28 мая), Буркина-Фасо (5 июня) и Тринидада и Тобаго (9 июня).