Карпин назвал причину, из-за которой Соболев не был вызван в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал причину, из-за которой нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев не был вызван в национальную команду на товарищеские матчи с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго.

«Причины отсутствия Соболева — это здоровье. У него есть ограничения», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

По итогам сезона-2025/2026 Соболев провёл за «Зенит» 28 встреч в чемпионате России, в которых забил 10 мячей и сделал три результативные передачи. Петербуржцы возглавили турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками.