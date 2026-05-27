Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин назвал причину, из-за которой Соболев не был вызван в сборную России

Карпин назвал причину, из-за которой Соболев не был вызван в сборную России
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал причину, из-за которой нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев не был вызван в национальную команду на товарищеские матчи с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
28 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Египет
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Причины отсутствия Соболева — это здоровье. У него есть ограничения», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

По итогам сезона-2025/2026 Соболев провёл за «Зенит» 28 встреч в чемпионате России, в которых забил 10 мячей и сделал три результативные передачи. Петербуржцы возглавили турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками.

Материалы по теме
Сборная России сыграет с Египтом и не только. Что покажет команда Карпина? Сборная России сыграет с Египтом и не только. Что покажет команда Карпина?
Месси или Мбаппе? Ван Перси или Форлан? Угадай автора гола на ЧМ
Тест
Месси или Мбаппе? Ван Перси или Форлан? Угадай автора гола на ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android