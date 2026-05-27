Карпин: «Спартак» был ближе к победе на протяжении всего финала Кубка России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о Суперфинале Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром». Игра прошла 24 мая на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась победой красно-белых (1:1; 4:3 пен.).

«Мы дали паузу один день игрокам «Спартака» и «Краснодара». Состояние физическое нормальное. Те, кто выиграл, довольны, а те, кто нет — не очень.

«Спартак» в течение 90 минут был поближе к победе. А пенальти — это лотерея», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» в пятый раз стал обладателем Кубка России. В предыдущий раз красно-белые завоёвывали трофей в сезоне-2021/2022, обыграв в финале московское «Динамо» (2:1).