«Были поднывания». Карпин — о вызове игроков в сборную России в конце сезона

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о сложностях вызова игроков в национальную команду в конце сезона.

— Было сложно приглашать игроков в сборную из-за конца сезона?

– Прям таких отказов не было. Поднывания были. Это я понимаю. Все товарищи, с которыми играли, поехали в отпуск, а мне ехать в сборную. Но на второй день всё прошло. Я их понимаю. Я бы хотел лучше в отпуск, наверное. Будучи игроком, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В предстоящую международную паузу подопечные Валерия Карпина проведут три игры — со сборными Египта (28 мая), Буркина-Фасо (5 июня) и Тринидада и Тобаго (9 июня).