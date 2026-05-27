Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
«Главное, чтобы здоровый и не тупой». Карпин — о скором рождении сына

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о скором рождении сына.

«Я до этого был счастлив. Я и с девочками был счастлив. Мальчика хотелось, но не то чтобы свет клином сошёлся. Главное, чтобы был здоровый и не тупой», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Валерий Карпин возглавляет национальную команду России с 2021 года. В послужном списке тренера также есть «Спартак», «Мальорка», армавирское «Торпедо», «Ростов» и московское «Динамо». Во времена игровой карьеры Карпин выступал за «Спартак», «Реал Сосьедад», «Валенсию», «Сельту» и другие команды.

В качестве футболиста Карпин трижды становился чемпионом России с красно-белыми, выигрывал Кубок СССР-СНГ, Кубок России и Кубок Содружества. Вместе с «Сельтой» он выиграл Кубок Интертото.

