Игорь Дивеев — о вызове в сборную России: в отпуск не успел скататься

Защитник «Зенита» и сборной России Игорь Дивеев рассказал о своём вызове в национальную команду. Товарищеский матч сборных России и Египта состоится в четверг, 28 мая. Начало игры — в 21:00 мск.

«В отпуск не успел скататься. Это дело каждого. Прекрасно знали, что будет сбор. Сбор перенесли на 23-е число. Узнали соперников и понимали, что надо будет ехать в сборную», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сборная России не принимает участия в официальных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В предстоящую международную паузу подопечные Валерия Карпина проведут три игры — со сборными Египта (28 мая), Буркина-Фасо (5 июня) и Тринидада и Тобаго (9 июня).