Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Дивеев: надеюсь, сделают такой Кубок России, который не развалится

Игорь Дивеев: надеюсь, сделают такой Кубок России, который не развалится
Комментарии

Защитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Игорь Дивеев отреагировал на разрушение Кубка России футболистами «Спартака» после победы в турнире. Кубок рассыпался в руках вингера красно-белых Пабло Солари. Футболист, позируя на камеру с трофеем, поднял его над головой, после чего от кубка отвалилась нижняя часть.

«У нас с ЦСКА Кубок не ломался. Помню, как Нурик себе разбил голову. Интересный кубок. Надеюсь, сделают так, что не развалится», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Игорь Дивеев дважды выигрывал Кубок России в составе московского ЦСКА в сезонах-2022/2023 и 2024/2025.

Материалы по теме
Фото
«Спартак» разместил в музее клуба сломанный трофей, полученный за победу в КР
Материалы по теме
Месси или Мбаппе? Ван Перси или Форлан? Угадай автора гола на ЧМ
Тест
Месси или Мбаппе? Ван Перси или Форлан? Угадай автора гола на ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android