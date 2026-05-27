Игорь Дивеев: надеюсь, сделают такой Кубок России, который не развалится

Защитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Игорь Дивеев отреагировал на разрушение Кубка России футболистами «Спартака» после победы в турнире. Кубок рассыпался в руках вингера красно-белых Пабло Солари. Футболист, позируя на камеру с трофеем, поднял его над головой, после чего от кубка отвалилась нижняя часть.

«У нас с ЦСКА Кубок не ломался. Помню, как Нурик себе разбил голову. Интересный кубок. Надеюсь, сделают так, что не развалится», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Игорь Дивеев дважды выигрывал Кубок России в составе московского ЦСКА в сезонах-2022/2023 и 2024/2025.