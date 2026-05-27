Дивеев — о сборной Египта: интересно сыграть против Салаха и Мармуша

Защитник сборной России Игорь Дивеев высказался перед предстоящей игрой национальной команды с Египтом, отметив футболистов соперника Мохамеда Салаха и Омара Мармуша.

28 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Египет
Не начался
Россия
«Завтра посмотрим на Египет. Будет интересно сыграть с командой, которая выступит на ЧМ. Против Салаха и Мармуша интересно сыграть», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее сборная Египта назвала 27 игроков, 26 из которых поедут на чемпионат мира — 2026. Окончательный состав сборной будет объявлен после товарищеского матча со сборной России.

В предстоящую международную паузу подопечные Валерия Карпина проведут три игры — со сборными Египта (28 мая), Буркина-Фасо (5 июня) и Тринидада и Тобаго (9 июня).

