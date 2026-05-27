Дивеев — о кубке за победу в РПЛ: возник вопрос: «А как в него наливать?»

Защитник «Зенита» и сборной России Игорь Дивеев поделился впечатлением от кубка за победу в Мир Российской Премьер‑Лиге.

«У меня сразу был такой вопрос, как его вручили: а как в него наливать? Может быть, что-то переделают. Придумают какую-то колбу», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Первое место в завершившемся сезоне-2025/2026 РПЛ занял санкт-петербургский «Зенит» (68). На второй строчке расположился чемпион минувшего розыгрыша «Краснодар» (66). Тройку лидеров замкнул московский «Локомотив» (53). Для сине-бело-голубых это седьмой чемпионский титул за последние восемь лет.