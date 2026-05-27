Салах проводит тренировку со сборной Египта накануне матча с Россией

Фланговый нападающий сборной Египта Мохамед Салах проводит тренировку со своей национальной командой накануне матча с Россией. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников. Ранее вингер получил травму подколенного сухожилия.

Товарищеский матч сборных Египта и России состоится на Каирском международном стадионе в Каире, Египет. Команды сыграют в четверг, 28 мая. Начало матча — в 21:00 мск.

Мохамед Салах закончил карьеру в «Ливерпуле» по итогам нынешнего сезона. Начиная с 2017 года футболист принял участие в 442 встречах во всех турнирах за клуб, в которых отметился 257 голами и 123 результативными передачами.