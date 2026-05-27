Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Энтони Гордон — в «Барселоне»: «Ньюкасл» согласился на сделку — Романо

Нападающий «Ньюкасла» Энтони Гордон переходит в «Барселону». Совет директоров «сорок» и саудовские владельцы клуба приняли предложение каталонцев. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети.

Фиксированная сумма трансфера составит € 70 млн, плюс дополнительные выплаты — итоговая сумма превысит € 80 млн. Гордон отправится в путь на этой неделе, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт с каталонским клубом.

В текущем сезоне Гордон принял участие в 46 матчах за «Ньюкасл» во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

