Стали известны подробности возможного перехода Фелипе Аугусто из «Трабзонспора» в «Зенит»

Турецкий журналист Сафа Джан Конуксевер сообщил подробности возможного перехода 22-летнего нападающего «Трабзонспора» Фелипе Аугусто в «Зенит».

«Я знаю, что «Зенит» достиг соглашения с Фелипе Аугусто. «Трабзонспор» настаивал на € 20 млн, и, если они получат эти € 20 млн с бонусами, трансфер может состояться в короткие сроки. «Зенит» предложил Фелипе Аугусто зарплату примерно в 2,5 раза больше, чем он зарабатывает в «Трабзонспоре», — сказал Конуксевер в эфире Tivibu Spor.

Аугусто играет за «Трабзонспор» с лета 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

