Максименко рассказал, как отреагировал на замену перед серией пенальти с «Краснодаром»

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко рассказал, какие эмоции испытал во время замены перед серией пенальти с «Краснодаром» в матче Суперфинала Фонбет Кубка России. В тот момент на поле вышел Илья Помазун. Встреча закончилась победой красно-белых со счётом 1:1 (4:3 пен.).

– 90+4-я минута, тебя меняют. Какие ощущения?

– Это ведь не в первый раз уже, поэтому нормально абсолютно. Самое главное – команда выиграла, на остальное всё равно, – сказал Максименко в видео на YouTube-канале Gloves N' Kit.

Напомним, в матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России с «Зенитом» (0:0, 7:6 пен.) Помазун также вышел на поле перед серией пенальти.

«Спартак» в пятый раз стал обладателем Кубка России. В предыдущий раз красно-белые завоёвывали трофей в сезоне-2021/2022, обыграв в финале московское «Динамо» (2:1).