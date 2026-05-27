Главная Футбол Новости

«Фиорентина» назначила Фабио Гроссо новым главным тренером — Романо

Комментарии

Итальянская «Фиорентина» достигла соглашения с 48-летним тренером Фабио Гроссо, контракт согласован и подписан. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети.

Гроссо покинет «Сассуоло», где в данный момент занимает пост главного тренера, и подпишет двухлетний контракт с «Фиорентиной». Нынешний тренер «фиалок» Паоло Ваноли уйдёт с поста по истечении срока действия контракта через месяц. Гроссо возглавил «Сассуоло» в 2024 году и за это время провёл 81 матч, в которых команда одержала 42 победы, 14 раз сыграла вничью и потерпела 25 поражений.

В прошедшем сезоне «Сассуоло» занял 11-е место в Серии А, а «Фиорентина» финишировала на 15-й строчке, что позволило команде сохранить место в высшем дивизионе Италии.

