Кузнецов: если у Игдисамова не получится в ЦСКА, ещё один год уйдёт насмарку

Бывший советский и российский футболист Дмитрий Кузнецов высказался о возможном назначении Дмитрия Игдисамова на пост главного тренера ЦСКА на следующий сезон.

«Почему все думают, что в ЦСКА должен был быть иностранец? Просто не дают шансов нашим российским тренерам. Дали Гусеву шанс, и что, он плохо выглядел в «Динамо»? Если у Игдисамова не получится в ЦСКА, ещё один год уйдёт насмарку. А армейцы привыкли, что им нужны титулы.

Понимаю, что в случае неудачи скажут: «Мы его поставили, а он не справился». Но вы же его поставили и считаете, что он справится. У парня нет опыта. А мы начинаем бросаться в крайности. Раньше не давали шансов российским тренерам, а сейчас давайте дадим!» — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

4 мая ЦСКА объявил о назначении Игдисамова в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Под его руководством красно-синие провели три матча во всех турнирах, в которых два раза победили и один раз проиграли.