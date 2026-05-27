Ещенко: «Спартак» мог быть третьим в РПЛ, но сам терял очки со средними командами

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался о результатах красно-белых по итогам сезона-2025/2026.

«Спартак» — молодцы и заслуженно выиграли Кубок России. С такими хорошими командами, как «Краснодар», отлично играют. Карседо поставил неплохой футбол с соперниками хорошего уровня. А со средними командами сколько очков потеряли. Можно было быть на третьем месте. Всё было в руках и ногах «Спартака». С «Пари НН» играют вничью или проигрывают, а с хорошими командами побеждают», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В прошедшем чемпионате России «Спартак» занял четвёртое место, набрав 52 очка. Также красно-белые стали победителями Кубка страны.