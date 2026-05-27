«Быть чемпионом, почему бы и нет?» Кевин Андраде — о перспективах «Балтики»

Защитник «Зенита» Кевин Андраде, ранее выступавший за «Балтику», высказался о перспективах калининградской команды.

— Калининград вообще футбольный город?

— Я могу сказать, что за эти два с половиной года я увидел, как растёт поддержка людей. Я не знаю, как было раньше, но с момента, как я приехал, мне кажется, что мы сейчас в той точке, когда люди больше всего поддерживают команду. Я думаю, что даже те, кто не сильно знал футбол, сейчас больше им интересуются, видя нашу отдачу. За эти три сезона мы смогли сыграть в Суперфинале Кубка России, выиграли Первую лигу, провели хороший сезон в этом чемпионате. Выиграть ФНЛ было очень важно. За год до этого мы играли с лучшей командой в Кубке на очень большом стадионе, где было много болельщиков, которые смогли увидеть, что такое настоящий финал. Были очень близки к победе в этом финале — это был исторический момент. В этом сезоне была классная домашняя победа над «Спартаком», мы обыграли ЦСКА, когда удалили тренера.

В этих матчах было много эмоций, я думаю, это очень важно для болельщиков, а для нас важно видеть их радость после победных матчей. Хочется, чтобы такие моменты повторялись как можно чаще. У «Балтики» есть потенциал уверенно держаться в Премьер-Лиге и не думать о вылете, возможно, даже ставить цель — быть чемпионом, почему бы и нет? Весь клуб работает над этим постепенно, шаг за шагом. И болельщики в этом помогают, – приводит слова Андраде «Клопс. RU».

Сине-бело-голубые объявили о переходе Андраде из «Балтики» в субботу, 23 мая. В прошедшем сезоне калининградская команда заняла шестое место в чемпионате России, набрав 46 очков за 30 встреч.