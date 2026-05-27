Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Опубликована заявка сборной ЮАР на чемпионат мира — 2026

Федерация футбола ЮАР на своей странице в социальной сети X опубликовала заявку национальной команды на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт ближайшим летом в США, Канаде и Мексике.

Фото: x.com/BafanaBafana

Вратари: Ронвен Уильямс, Рикардо Госс, Сифо Шайн.

Защитники: Хулисо Мудау, Олвету Маханя, Брэдли Кросс, Табанг Матулуди, Нкосинати Сибиси, Обрей Модиба, Мбекезели Мбокази, Име Окон, Самукело Кабини.

Полузащитники: Тебохо Мокоена, Джейден Адамс, Талент Мбатха, Яя Ситхоле.

Нападающие: Осуин Апполлис, Чепанг Мореми, Эвиденс Макгопа, Лайл Фостер, Икраам Рейнерс, Релебохиль Мофокенг, Темба Зване, Тапело Масеко.

На ЧМ-2026 команде ЮАР предстоит сыграть в группе A. Её соперниками будут сборные Мексики, Южной Кореи и Чехии.

В финальной части чемпионата мира по футболу 2026 года примут участие 48 сборных. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года.

