Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Павел Мамаев оценил работу РФС по поиску соперников для сборной России

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев высказался о работе Российского футбольного союза (РФС) в вопросе поиска соперников для национальной команды на ближайшие товарищеские матчи. Завтра, 28 мая, сборная России встретится с Египтом. Начало игры — в 21:00 мск.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
28 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Египет
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Надо поблагодарить тех, кто сейчас согласен играть со сборной России. Не каждая команда решается стать нашим соперником. РФС можно похвалить за работу. Он каждый раз находит спарринг-партнёров для сборной России», — приводит слова Мамаева Metaratings.

Сборная России не принимает участия в официальных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В предстоящую международную паузу подопечные Валерия Карпина проведут три игры — со сборными Египта (28 мая), Буркина-Фасо (5 июня) и Тринидада и Тобаго (9 июня).

