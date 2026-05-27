Павел Мамаев оценил работу РФС по поиску соперников для сборной России

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев высказался о работе Российского футбольного союза (РФС) в вопросе поиска соперников для национальной команды на ближайшие товарищеские матчи. Завтра, 28 мая, сборная России встретится с Египтом. Начало игры — в 21:00 мск.

«Надо поблагодарить тех, кто сейчас согласен играть со сборной России. Не каждая команда решается стать нашим соперником. РФС можно похвалить за работу. Он каждый раз находит спарринг-партнёров для сборной России», — приводит слова Мамаева Metaratings.

Сборная России не принимает участия в официальных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В предстоящую международную паузу подопечные Валерия Карпина проведут три игры — со сборными Египта (28 мая), Буркина-Фасо (5 июня) и Тринидада и Тобаго (9 июня).