Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Флорентино Перес: я не перестану указывать на дело Негрейры

Флорентино Перес: я не перестану указывать на дело Негрейры
Комментарии

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заявил, что не собирается закрывать глаза на дело Негрейры.

«Я не перестану указывать на дело Негрейры – один из крупнейших скандалов в истории испанского футбола. В мире не понимают, как клуб на протяжении 20 лет платил вице-президенту судейского комитета, и при этом ничего не происходило. Эти судьи до сих пор продолжают работать на матчах Ла Лиги.

Мы единственный клуб, который официально выступил и занял позицию против этого. Это позорное дело. Мы уже подготовили всю документацию и собираемся передать её в УЕФА. И, конечно, я буду без устали бороться», – приводит слова Переса Marca.

Напомним, руководству «Барселоны» были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Материалы по теме
«Ламин — один из лучших в мире». Винисиус — о Ямале
Материалы по теме
Месси или Мбаппе? Ван Перси или Форлан? Угадай автора гола на ЧМ
Тест
Месси или Мбаппе? Ван Перси или Форлан? Угадай автора гола на ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android