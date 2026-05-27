Флорентино Перес: я не перестану указывать на дело Негрейры

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заявил, что не собирается закрывать глаза на дело Негрейры.

«Я не перестану указывать на дело Негрейры – один из крупнейших скандалов в истории испанского футбола. В мире не понимают, как клуб на протяжении 20 лет платил вице-президенту судейского комитета, и при этом ничего не происходило. Эти судьи до сих пор продолжают работать на матчах Ла Лиги.

Мы единственный клуб, который официально выступил и занял позицию против этого. Это позорное дело. Мы уже подготовили всю документацию и собираемся передать её в УЕФА. И, конечно, я буду без устали бороться», – приводит слова Переса Marca.

Напомним, руководству «Барселоны» были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре.