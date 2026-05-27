Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Даже не может быть иного выбора». Президент РПЛ Алаев — о лучшем игроке сезона-2025/2026

«Даже не может быть иного выбора». Президент РПЛ Алаев — о лучшем игроке сезона-2025/2026
Комментарии

Президент Мир Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что нападающий «Краснодара» Джон Кордоба является безоговорочно лучшим игроком прошедшего сезона РПЛ.

«Лучший футболист прошедшего сезона — Джон Кордоба. Для меня в этом вопросе даже не может быть иного выбора. Можно просто посмотреть на то, какое влияние он оказывает на команду и результат матчей, и на высокий уровень, который он держит уже несколько лет. Джону сейчас нет никаких альтернатив. По моему мнению, он очевидный MVP сезона», — приводит слова Алаева Sport24.

Джон Кордоба стал лучшим бомбардиром РПЛ сезона-2025/2026, забив 17 голов за 28 матчей.

Материалы по теме
Месси или Мбаппе? Ван Перси или Форлан? Угадай автора гола на ЧМ
Тест
Месси или Мбаппе? Ван Перси или Форлан? Угадай автора гола на ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android