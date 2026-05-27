«Даже не может быть иного выбора». Президент РПЛ Алаев — о лучшем игроке сезона-2025/2026

Президент Мир Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что нападающий «Краснодара» Джон Кордоба является безоговорочно лучшим игроком прошедшего сезона РПЛ.

«Лучший футболист прошедшего сезона — Джон Кордоба. Для меня в этом вопросе даже не может быть иного выбора. Можно просто посмотреть на то, какое влияние он оказывает на команду и результат матчей, и на высокий уровень, который он держит уже несколько лет. Джону сейчас нет никаких альтернатив. По моему мнению, он очевидный MVP сезона», — приводит слова Алаева Sport24.

Джон Кордоба стал лучшим бомбардиром РПЛ сезона-2025/2026, забив 17 голов за 28 матчей.