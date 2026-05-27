Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
«Он сам признавался, что его погубили деньги». Кержаков — о Дуране и его уходе из «Зенита»

Бывший вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался об экс-нападающем сине-бело-голубых Джоне Дуране.

— Я не слышал про него до «Зенита», не знал, что это за игрок. Скажу одну фразу, он сам признавался, что его погубили деньги. Просто убили. Он сам говорил.

Мне кажется, был расчёт, что он захочет перезапустить свою карьеру перед чемпионатом мира и плюс в конкурентах у него будет ещё один колумбийский нападающий, Кордоба. Рассчитывали, что будет какой-то батл, но… не получилось.

— Почему его не было в концовке, в последнем туре?
— Уехал домой.

— Как это было?
— Я не знаю, по какой причине, как это было, какое общение. Просто в один день он пришёл в раздевалку, поздоровался и на тренировку не вышел.

— Он не проставился перед выездом?
— Кстати, должен был. На самом деле, если смотреть на него в тренировочном процессе, то иногда проблески были. Видно, что футболист, — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

В санкт-петербургский клуб Дуран перебрался в зимнее трансферное окно. Первую часть сезона-2025/2026 форвард провёл в турецком «Фенербахче».

