Агент хавбека «ПСЖ» предложил услуги своего клиента мадридскому «Реалу» — The Touchline

Мадридский «Реал» может подписать полузащитника «ПСЖ» Жоау Невеша в ближайшем будущем; агент Жорже Мендеш предложил услуги своего клиента клубу. Об этом сообщает The Touchline в соцсети.

По информации источника, Мендеш связался с представителями «Реала», предложив им возможность заключить контракт с 21-летним португальским игроком. Агент уверен, что Невеш станет идеальным дополнением для усиления полузащиты «Реала». Однако клуб пока не готов к переговорам о приобретении Невеша, так как их основное внимание сосредоточено на попытках подписать полузащитника «Манчестер Сити» Родри.

В текущем сезоне Жоао Невеш провёл 37 матчей за «ПСЖ», забив семь голов и отдав четыре результативные передачи. Согласно данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 110 млн.