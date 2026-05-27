«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Жан-Филипп Матета открыл счёт на 51-й минуте

В эти минуты идёт финальный матч Лиги конференций сезона-2025/2026, в котором встречаются английский «Кристал Пэлас» и испанский «Райо Вальекано». Игра проходит на стадионе «Лейпциг» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Маурицио Мариани. Счёт в матче 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счёт в матче открыл нападающий лондонского клуба Жан-Филипп Матета на 51-й минуте.

«Кристал Пэлас» на стадии 1/2 финала турнира одержал две победы над украинским «Шахтёром» (3:1, 2:1). «Райо Вальекано» вышел в финал третьего по значимости еврокубка, одолев в полуфинале французский «Страсбург» (1:0, 1:0).