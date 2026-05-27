Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
22:00 Мск
Кристал Пэлас — Райо Вальекано, результат матча 27 мая 2026, счет 1:0, финал Лиги конференций 2025/2026

«Кристал Пэлас» стал победителем Лиги конференций, обыграв в финале «Райо Вальекано»
Завершился финальный матч Лиги конференций сезона-2025/2026, в котором встречались английский «Кристал Пэлас» и испанский «Райо Вальекано». Игра проходила на стадионе «Лейпциг» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Маурицио Мариани. Игра закончилась победой лондонского клуба со счётом 1:0.

Лига конференций . Финал
27 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Райо Вальекано
Мадрид, Испания
1:0 Матета – 51'    

Единственный гол в матче забил Жан-Филипп Матета. Французский нападающий «Кристал Пэлас» отличился в начале второго тайма на 51-й минуте.

Таким образом, «Кристал Пэлас» впервые в своей истории победил в еврокубковом турнире.

«Кристал Пэлас» на стадии 1/2 финала турнира одержал две победы над украинским «Шахтёром» (3:1, 2:1). «Райо Вальекано» вышел в финал третьего по значимости еврокубка, одолев в полуфинале французский «Страсбург» (1:0, 1:0).

