«Он был и всегда будет моим «отцом» в футболе». Бернарду Силва — о Гвардиоле

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о тренере Хосепе Гвардиоле, который покинул клуб по окончании сезона.

«До того как я присоединился к клубу, Пеп уже был для меня источником вдохновения. Стать его игроком, а спустя девять лет оказаться футболистом, проведшим наибольшее число матчей под его руководством, — это по‑настоящему большая честь.

Он пришёл в «Манчестер Сити», и многие считали, что в Премьер‑лиге невозможно доминировать, играя в его манере… Что ж, они ошибались. Пеп не просто добился доминирования — он изменил игру в Англии, как ранее делал это в других странах. Стремление и амбиции добиваться всё новых и новых успехов даже после многочисленных побед служили для меня мощным источником вдохновения.

Для меня лично он был и всегда будет «отцом» в футболе. Многие тренеры в прошлом считали некоторые особенности моей игры слабостями, но он с первого дня увидел в них сильные стороны и понял меня. На личном уровне доброта, доверие и взаимное уважение, которые были между нами, вызывают у меня особую гордость — и выходят далеко за рамки футбола. Я бесконечно благодарен ему за всё, что он сделал для меня и моей семьи.

Спасибо за все воспоминания и опыт — величайшему тренеру всех времён Хосепу Гвардиоле!» — написал Силва в соцсети.

22 мая 2026 года на официальном сайте «Манчестер Сити» объявил об уходе специалиста с поста главного тренера клуба по окончании сезона-2025/20026, хотя его контракт действовал ещё год — до лета 2027 года.