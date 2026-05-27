Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
«Мы уже в команде привыкли». Кержаков — об опозданиях Вендела на сборы «Зенита»

Бывший вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался об опозданиях полузащитника сине-бело-голубых Вендела на сборы команды. Летом 2023 года Вендел опоздал на 32 дня, на летних сборах 2025-го опоздание составило 28 дней, а в январе 2026 года бразилец задержался на семь дней.

— Вендел – это Вендел, особое явление. Ну, мне кажется, и Богданыч [Сергей Семак] про это говорил, и мы уже в команде привыкли к этому, не знаю, правильно это или неправильно. Понимаем, что это системообразующий игрок, на мой взгляд, игрок сезона. Вендел – это сильнейший игрок последних четырёх сезонов. Он даёт результат, и замены ему не найти, поэтому приходится идти на какой-то компромисс, плюс, как он сказал, у него были проблемы личностного характера.

— То есть он перед командой объяснялся?
— Да, да. Конечно, — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

