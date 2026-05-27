Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
«Брентфорд» предложил € 45 млн за нападающего «Кёльна» — Bild

«Брентфорд» предложил € 45 млн за нападающего «Кёльна» — Bild
Английский клуб «Брентфорд» направил официальное предложение по немецкому нападающему «Кёльна» Саиду Эль-Мала. Об этом сообщает Bild.

Английский клуб готов заплатить фиксированную сумму в размере € 40 млн, а также дополнительно € 5 млн в виде бонусов. В дополнение к этому «Кёльн» получит 15% от будущей перепродажи игрока.

Спортивный директор «Кёльна» Томас Кесслер подтвердил получение предложения по 19-летнему футболисту. По его словам, сумма трансфера делает клуб «открытым к переговорам». Уточняется, что «Брентфорд» установил срок для ответа: если соглашение не будет достигнуто в ближайшие дни, английская сторона начнёт искать другие варианты.

Саид Эль-Мала был приобретён «Кёльном» в 2025 году у кёльнской «Виктории» из третьего дивизиона за € 350 тыс. В минувшем сезоне нападающий забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи в 34 матчах Бундеслиги.

