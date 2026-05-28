Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Переговоры о продаже «Севильи» Рамосу провалились из‑за изменения условий — СOPE

Переговоры о продаже «Севильи» Рамосу провалились из‑за изменения условий — СOPE
Комментарии

Экс‑защитник «Севильи» и сборной Испании Серхио Рамос, ранее рассматривавшийся в качестве потенциального покупателя клуба, не приобретёт контрольный пакет акций команды. Переговоры между сторонами завершились без достижения соглашения. Об этом сообщает COPE.

Изначально сообщалось, что группа инвесторов во главе с Рамосом, включая его брата Рене, планирует приобрести «Севилью» за € 450 млн — сумма оговаривалась за вычетом чистого долга, который оценивается примерно в € 90 млн. Однако семьи, владеющие контрольным пакетом акций клуба, официально заявили о срыве сделки.

Акционеры назвали две основные причины прекращения переговоров: существенное снижение первоначального предложения и выявленную неплатёжеспособность потенциальных покупателей.

Ключевой поворот произошёл в среду, 27 мая, в ходе встречи в одном из отелей Севильи. Серхио Рамос и его адвокат Хулио Сенн отозвали ранее одобренное продавцами предложение и выдвинули новые условия сделки, которые были признаны неприемлемыми.

Согласно информации источника, изначально группа Рамоса обязалась купить 80 000 акций клуба. В обновлённой версии сделки речь шла уже о приобретении порядка 30 000 акций с одновременным участием в увеличении капитала — таким образом покупатели планировали получить контроль над командой с минимальными затратами. Кроме того, существенно изменилась сумма инвестиций: если первоначальные планы предполагали вложения порядка € 450 млн, то новые условия сократили объём инвестиций до примерно € 100 млн. При этом источник финансирования также поменялся: вместо аргентинского инвестиционного фонда Five Ele Capital средства должна была предоставить семья из Монтеррея.

В данный момент основные семьи‑акционеры «Севильи» заявили о намерении начать планирование следующего сезона и ожидают поступления новых предложений о приобретении клуба.

Серхио Рамос является воспитанником «Севильи». Он выступал за команду в период с 2003 по 2005 год, а также провёл сезон-2023/2024 в составе клуба.

Материалы по теме
Месси или Мбаппе? Ван Перси или Форлан? Угадай автора гола на ЧМ
Тест
Месси или Мбаппе? Ван Перси или Форлан? Угадай автора гола на ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android