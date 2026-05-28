Переговоры о продаже «Севильи» Рамосу провалились из‑за изменения условий — СOPE

Экс‑защитник «Севильи» и сборной Испании Серхио Рамос, ранее рассматривавшийся в качестве потенциального покупателя клуба, не приобретёт контрольный пакет акций команды. Переговоры между сторонами завершились без достижения соглашения. Об этом сообщает COPE.

Изначально сообщалось, что группа инвесторов во главе с Рамосом, включая его брата Рене, планирует приобрести «Севилью» за € 450 млн — сумма оговаривалась за вычетом чистого долга, который оценивается примерно в € 90 млн. Однако семьи, владеющие контрольным пакетом акций клуба, официально заявили о срыве сделки.

Акционеры назвали две основные причины прекращения переговоров: существенное снижение первоначального предложения и выявленную неплатёжеспособность потенциальных покупателей.

Ключевой поворот произошёл в среду, 27 мая, в ходе встречи в одном из отелей Севильи. Серхио Рамос и его адвокат Хулио Сенн отозвали ранее одобренное продавцами предложение и выдвинули новые условия сделки, которые были признаны неприемлемыми.

Согласно информации источника, изначально группа Рамоса обязалась купить 80 000 акций клуба. В обновлённой версии сделки речь шла уже о приобретении порядка 30 000 акций с одновременным участием в увеличении капитала — таким образом покупатели планировали получить контроль над командой с минимальными затратами. Кроме того, существенно изменилась сумма инвестиций: если первоначальные планы предполагали вложения порядка € 450 млн, то новые условия сократили объём инвестиций до примерно € 100 млн. При этом источник финансирования также поменялся: вместо аргентинского инвестиционного фонда Five Ele Capital средства должна была предоставить семья из Монтеррея.

В данный момент основные семьи‑акционеры «Севильи» заявили о намерении начать планирование следующего сезона и ожидают поступления новых предложений о приобретении клуба.

Серхио Рамос является воспитанником «Севильи». Он выступал за команду в период с 2003 по 2005 год, а также провёл сезон-2023/2024 в составе клуба.